Повітряні сили збили також три БПЛА, імовірно це апарати "Орлан-10".

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України за минулу добу, 26 квітня, уразили щонайменше 7 повітряних цілей, у тому числі літак, вертоліт та 2 крилаті ракети.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Йдеться про літак Су-25; вертоліт Ка-52.

Також збито 3 БпЛА ОТР - імовірно "Орлан-10".

"Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України. Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях", - зазначено у повідомленні.

Раніше у Генштабі повідомили, що захисники України знищили вже близько 22,1 тис. окупантів.