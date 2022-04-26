Також ворог втратив 918 танків та 2 тис. 308 бойових броньованих машин.

Українські захисники знищили вже близько 22,1 тисячі окупантів.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що бойові втрати противника з 24 лютого по 26 квітня становили близько 22,1 тис. осіб особового складу.

Також ворог втратив:

918 танків,

2 тис. 308 бойових броньованих машин,

416 артилерійських систем,

149 реактивних систем залпового вогню,

69 засобів ППО, 184 літаки,

154 гелікоптери,

1 тис. 643 одиниці автомобільної техніки,

8 кораблів/катерів,

76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами,

205 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

31 одиницю спецтехніки та чотири пускові установки ОТРК/ТРК.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни від імені українських військових розсилають фейки жителям Миколаївщини та Херсонщини. Окупанти починають розуміти, що їм не вдасться перемогти, тому вони вдаються до хитрощів.

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