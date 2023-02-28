Диверсанти намагаються просуватися між островами на переобладнаних цивільних моторних човнах.

Сьогодні в районі Дніпро-Бузького лиману українські військові знищили два моторні плавзасоби ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь", обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно складною.

"Періодично ворог практикує й обстріли акваторії Дніпро-Бузького лиману. Також намагається випробовувати долю на переобладнаних цивільних моторних плавзасобах, просуваючи ДРГ поміж островів. Два таких плавзасоби вдало знищено нашими підрозділами", - йдеться у повідомленні.

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У командуванні нагадали, що окупанти на припиняють обстріли правобережжя: серед місцевих жителів за першу половину дня є щонайменше четверо загиблих та п’ятеро поранених.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних та багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, дитячий садок, господарські споруди, автівки, системи комунікацій", - додали в ОК "Південь".

Знищені ДРГ окупантів: деталі

Нещодавно українські військові знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася висадитися на острів у дельті Дніпра. ДРГ намагалася висадитися на острів на цивільному моторному човні.

Застосування диверсійно-розвідувальних груп російськими окупантами у гирлі Дніпра на Херсонщині є постійною тактикою ворога. Так росіяни намагаються виснажувати Сили оборони та тиснути на населення деокупованої частини області.

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