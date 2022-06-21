Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Українські військові продовжують наближати перемогу над рашистами. За добу вони знищили ще 300 окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 20 червня орієнтовно становлять близько 34 100 (+300).

Також ворог втратив:

танків ‒ 1 496 (+19 за останню добу),

бойових броньованих машин ‒ 3 606 (+18) од,

артилерійських систем – 752 (+3) од,

РСЗВ - 239 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 611 (+10),

крилаті ракети - 137 (+7),

автомобільної техніки та автоцистерн - 2 537 (+10) од,

спеціальна техніка - 59 (+4).

В повідомленні зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Також з початку повномасштабного вторгнення знищено:

засоби ППО ворога - 98 од,

літаків – 216,

гелікоптерів – 181,

кораблів /катерів - 14.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що захисники України зупинили штурм в районі Мар’їнки, після чого противник безславно втік.

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