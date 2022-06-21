За останню добу знищено також 19 танків / фото ГУР

Українські військові продовжують наближати перемогу над рашистами. За добу вони знищили ще 300 окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 20 червня орієнтовно становлять близько 34 100 (+300).

Також ворог втратив:

  • танків ‒ 1 496 (+19 за останню добу),
  • бойових броньованих машин ‒ 3 606 (+18) од,
  • артилерійських систем – 752 (+3) од,
  • РСЗВ - 239 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 611 (+10),
  • крилаті ракети - 137 (+7),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2 537 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 59 (+4).

В повідомленні зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Також з початку повномасштабного вторгнення знищено:

  • засоби ППО ворога - 98 од,
  • літаків – 216,
  • гелікоптерів – 181,
  • кораблів /катерів - 14.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що захисники України зупинили штурм в районі Мар’їнки, після чого противник безславно втік.

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