Українські військові продовжують наближати перемогу над рашистами. За добу вони знищили ще 300 окупантів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 20 червня орієнтовно становлять близько 34 100 (+300).
Також ворог втратив:
- танків ‒ 1 496 (+19 за останню добу),
- бойових броньованих машин ‒ 3 606 (+18) од,
- артилерійських систем – 752 (+3) од,
- РСЗВ - 239 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 611 (+10),
- крилаті ракети - 137 (+7),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 537 (+10) од,
- спеціальна техніка - 59 (+4).
В повідомленні зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Також з початку повномасштабного вторгнення знищено:
- засоби ППО ворога - 98 од,
- літаків – 216,
- гелікоптерів – 181,
- кораблів /катерів - 14.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що захисники України зупинили штурм в районі Мар’їнки, після чого противник безславно втік.