Підрозділи РФ намагаються пройти до Енергодару та зайняти позиції біля найбільшої атомної електростанції у Європі

Військовослужбовці Національної гвардії України разом із підрозділами Збройних сил України продовжують вести бій з російськими окупантами в районі Енергодару.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що ворог зосередив близько 90 одиниць військової техніки в районі с.Дніпровка.

"Відступати наразі підрозділам РФ нікуди, тому вони роблять спроби пройти до Енергодару та зайняти позиції біля найбільшої атомної електростанції у Європі - Запорізької АЕС. Розуміючи, що колона буде повністю розбита, окупанти намагаються зайняти хоч якусь мінімально вигідну позицію та сподіваються зробити прорив саме до електростанції аби прикриватися своїм розташуванням з надією, що по них не будуть відкривати вогонь", - мовиться у дописі.

Наголошується, що це ще один прояв підступної тактики російської армії, яка може нехтувати усіма нормами міжнародного гуманітарного права, життям своїх військових та мирного населення.

Наразі передова група - 8 бронетранспортерів та 20 одиниць автомобільної техніки Росії висунулась від Дніпровки в сторону Енергодару.

"Проте зустріне жорстку відсіч. Українські військові діють досить професійно та завдають ворогу значних втрат", - наголошується у повідомленні