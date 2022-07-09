На трасі Мінськ-Бобруйськ одна з вантажівок з'їхала в кювет.

В Білорусі з боку Мінська в напрямку Бобруйська рухається колона військових "Камазів" російської армії.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", колона складається з 10 автомобілів.

"Серед них - машини зв'язку на базі КамАЗ і тентовані вантажівки, деякі з них тягнуть генератори, а на одній прикріплено прапор СРСР. У машин камуфляжне забарвлення, на дверях розпізнавальний знак "V"", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що судячи з держномерів на деяких автомобілях, вони приписані до Південного військового округу РФ.

Пізніше стало відомо, що на трасі Мінськ-Бобруйськ одна з вантажівок з'їхала в кювет.

Раніше УНІАН повідомляв, що Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром Зябровка, який розташований під Гомелем. Війська РФ переробляють його під свою військову базу. На території аеродрому розмістили ракети "Іскандер-М" і С-400 "Тріумф".

Як відомо, Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошені військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім, за словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловлював думку, що чутки про напад Білорусі є нічим іншим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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