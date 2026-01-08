Українські захисники уразили важливі цілі на окупованих територіях: в Генштабі розкрили деталі

Наразі масштаби збитків уточнюються.

Українські захисники уразили логістичні обєкти окупантів на території тимчасово окупованої Донеччини та Криму. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Сили оборони України, з метою порушення забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів зі складу УВ (с) "Днєпр", здійснили вогневе ураження рухомого складу з ПММ на наливній естакаді нафтобази "Гвардійське" в тимчасово окупованому українському Криму. Масштаб збитків уточнюється", - повідомили в Генштабі.

Крім того, Сили оборони уразили розташування ремонтного підрозділу окупантів у районі населеного пункту Гірне на тимчасово окупованій території Донеччини. У Генштабі зазначили, що удар було завдано для зниження бойових спроможностей росіян на Оріхівському напрямку.

"Сили оборони України продовжують заходи із системного зниження воєнно-економічного потенціалу та наступальних спроможностей російських окупантів", - додали там.

Раніше стало відомо, що Центр спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по двох ворожих об’єктах у тилу РФ. Йдеться про арсенал №100 Головного ракетно-артилерійського управління Костромської області. А також про нафтобазу "Геркон Плюс" у населеному пункті Стрєлєцкіє Хутора Липецької області.

Також у РФ раніше повідомляли про удари по низці інших обʼєктів. Зокрема, вибухи було чутно в місті Ярославль Ярославської області – в районі, де розташовані НПЗ і нафтобаза. Також дрони завітали і в Ленінградську область. Місцева влада повідомила про "падіння уламків" на території компресорної станції.

