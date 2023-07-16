Після відпрацювання української артилерії у ворога є загиблі та поранені.

Під Білогорівкою Луганської області українські воїни з 54 ОМБр знищили групу російської піхоти.

Як повідомив командувач Сухопутними військами Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, після відпрацювання української артилерії у ворога є загиблі і поранені.

"Район Білогорівки. Працює "Ворон" з 54-ї ОМБр. Бігли кудись орки. У підсумку - 200 і 300", – написав Сирський.

На відео група окупантів тягнуть щось польовою дорогою. Під час обстрілу окупанти "доблесної" російської армії намагалися сховатися в лісосмузі, проте їм це не вдалося.

Ситуація в Луганській області

15 квітня 2023 року росіяни впритул наблизилися до Білогорівки.

У Старобільську Луганської області окупанти видають картки резидентів Російської Федерації з терміном дії три місяці в рамках примусової паспортизації українців.

Українці на тимчасово окупованих територіях практично позбавлені можливості відмовитися від російського паспорта.

15 липня 2023 року противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області.

16 липня 2023 року в Луганській області окупанти влаштували паспортизацію ув'язнених. Окупанти також заявили, що в найближчі два роки на Луганщині побудують ще 25 в'язниць.

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