Групу росіян, які просочилися до населеного пункту, ліквідували українські військові.

Українські військові зафіксували появу російських окупантів на схід від Дронівки на Сіверському напрямку.

Про це повідомив проєкт DeepState. За даними аналітиків проєкту, росіяни продовжують використовувати свою кількісну перевагу та проблеми в українських оборонних порядках, щоб просочуватися в глибину території.

"Там вони ховаються, пробують закріпитися і збільшувати свою присутність для контролю місцевості", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що помічених окупантів ЗСУ ліквідували, але проблема в тому, що замість них будуть пробувати просочитися ще інші.

"Бійці Сил Оборони докладають всіх зусиль, щоб знищувати противника", - зазначили аналітики.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони мають успіхи на кількох напрямках фронту - це Покровський та Добропільський напрямки. Там ЗСУ деокупували значну частину землі.

Раніше також командир взводу безпілотних авіакомплексів 122 окремого батальйону 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади Денис Волох повідомляв, що на Сіверському напрямку окупанти накопичили велику кількість мотоциклів для штурмів позицій ЗСУ.

