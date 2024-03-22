Сили оборони України мають план, як зупинити можливий наступ ворога, зазначив командувач Сухопутних військ нашої армії.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк підтвердив інформацію про те, що можливий новий масштабний наступ російських загарбників влітку 2024 року.

Про це він розповів в ефірі телемарафону. "Російські плани нам до кінця невідомі. Нам відомо тільки ті дані, що вони створюють угруповування. Це понад 100 тисяч. Але не обов'язково, що це буде наступ. Можливо, вони будуть ними поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але існує така вірогідність, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків", - сказав Павлюк.

Генерал також додав, що Сили оборони зараз мають план, як зірвати задуми ворога на літню наступальну кампанію. "Ми зробимо все можливе, щоб завдати ворогу такі втрати, що всі ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій", - сказав командувач.

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За його словами, українська сторона готується до різного розвитку ситуації. "Це початок перегрупувань та виведення ряду бригад для відновлення боєздатності. Цей процес ми розпочали, частина сил та засобів виводиться в районі відновлення для того, щоб дати людям можливість відпочити, відновитися, доукомплектуватися і з новими силами розпочати нові дії. Це ми планово проводимо. Не всі плани, які ми маємо - вони вдаються. Але ми поступово рухаємося вперед", - поділився він.

Чи можливий повторний російський наступ на Київ та інші важливі новини - прочитайте важливе

На початку 2024 року військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оцінив загрозу повторного наступу росіян з Білорусі на Київ. За його словами, супротивник не мав на це необхідних сил.

Раніше Олександр Павлюк повідомляв, що РФ продовжує наступальні дії на фронті, зокрема на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На думку генерала НАТО Роба Бауера, винищувачі F-16 змінять хід війни в українській державі, але ситуація має два боки, адже РФ також готується до передачі Україні цих літаків.

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