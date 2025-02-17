Внаслідок дронової атаки безпілотниками типу "шахед" частину України охопила повітряна тривога. Про їхні переміщення повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

О 00:21 повідомлялося про БПЛА у Сумській (західним курсом), Полтавській (північно-західним курсом), Кіровоградській (курсом на північ) та Чернігівській (південно-західним курсом) областях. Також загроза застосування дронів з північного та південного напрямків існує для Київщини.

Інформація оновлюється...

Відео дня

Оновлено о 00:42: Загроза застосування ударних дронів для Житомирської і Черкаської областей, а також для Києва:

"До відбою загрози активності БПЛА, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях".

Вас також можуть зацікавити новини: