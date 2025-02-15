Удар по ЧАЕС напередодні Мюнхенської конференції був символічним кроком Путіна, вважає президент.

Навмисний удар російським дроном по саркофагу Чорнобильської АЕС демонструє, що Росія не готова до діалогу та миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Вночі, напередодні Мюнхену, російський ударний дрон вдарив по саркофагу, який накриває зруйнований четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Це був модифікований російський дрон "шахед", технологію якого Іран передав Росії. Його бойова частина несла щонайменше 50 кг вибухівки. І ми бачимо це як глибоко символічний крок Росії, Путіна", - сказав він.

Зеленський розповів, що нещодавно в Україні обговорювали ключову роль ядерної енергетики у підтримці життєдіяльності країни попри постійні російські удари по нашій енергетичній інфраструктурі.

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"Ми зараз готуємо проєкт розширення нашої Хмельницької АЕС. Буквально за день до Мюнхену я був там, на станції. Із залученням американського бізнесу, включаючи Westinghouse. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а цілого нашого регіону Європи", – зазначив голова держави.

Президент додав, що нещодавно говорив з президентом США Дональдом Трампом та його командою про атомну енергетику та найбільшу європейську атомну станцію - Запорізьку АЕС, яка наразі окупована Росією.

"І Росія відповіла, запускаючи дрон по чорнобильському саркофагу, який стримує радіоактивний пил та уламки. І це не лише божевілля, це позиція Росії. Країна, яка наносить такі удари, не хоче миру. Ні, вони не готуються до діалогу", - наголосив Зеленський.

Російський удар по ЧАЕС - що відомо

Уночі 14 лютого Росія атакувала Чорнобильську АЕС, а саме було влучання в укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком. Внаслідок цього було пошкоджено конструкцію укриття.

Пізніше СБУ показала уламки "шахеда", яким росіяни атакували Чорнобильську атомну електростанцію. Там зазначили, що БпЛА був споряджений фугасною бойовою частиною для завдання максимального ураження. За оцінками експертів, окупанти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту.

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