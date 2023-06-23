Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області.

Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, ворог здійснив безуспішні наступальні дії на Куп'янському напрямку в районі Синьківки та на Лиманському - в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівка, Біла Гора та Північне Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Рай-Олександрівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного та Авдіївки, а на Мар'їнському росіяни наступали у напрямку Мар’їнки та Побєди Донецької області. Успіху не мали.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області.

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Українські війська просунулись на двох напрямках південного фронту і наразі закріплюються на зайнятих позиціях.

Натомість ворог зосередився на веденні оборони та недопущенні просування наших військ на Оріхівському напрямку, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення.

Крім того, Росія стягує сили на схід, щоб не втратити Бахмут. За словами представника Східного угрупування сил ЗСУ Сергія Череватого, основні зусилля наразі ворог спрямовує на спроби штурмів на Лимано-Купʼянському напрямку.

Також зауважувалося, що Авіація Сил оборони України за 23 червня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу російських військ.

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