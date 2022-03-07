За даними МВС, у полон взяли вже близько двох тисяч окупантів.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що наразі вирішується питання про розміщення полонених російських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Дуже багато полонених ми захоплюємо. Багато полонених утворюється через те, що вони самі кидають техніку, йдуть і здаються нашим силам Територіальної оборони, нашим Збройним силам, просто людям в селі", - зауважив Монастирський.

Він розповів, що наразі вирішується питання щодо розміщення полонених.

"Зараз у нас стоїть питання, де розміщувати цих людей полонених. І фактично через Міністерство юстиції це питання сьогодні вирішується... Всі вони звозяться і будуть перебувати в одному місці", - зазначив урядовець.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що від 24 лютого 2022 року у полон в Україні взяли майже дві тисячі солдатів РФ.