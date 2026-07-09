На дні океану виявили 73 приховані вулкани: деякі з них можуть прокинутися в будь-який момент

Штучний інтелект допоміг відкрити десятки нових вулканів.

Підводний світ Землі виявився набагато більш вулканічно активним, ніж вважалося раніше. Міжнародна група вчених виявила на дні Світового океану 73 раніше невідомі вулканічні кальдери – величезні западини, що утворюються після потужних вивержень, коли магматична камера спорожнюється, а поверхня над нею провалюється.

Як пише Daily Mail, для пошуку дослідники використовували алгоритм штучного інтелекту, який спочатку розроблявся для виявлення ударних кратерів на Марсі. Проаналізувавши карти рельєфу океанського дна, система виявила понад 87 тисяч потенційних об’єктів. Після ретельної перевірки вчені скоротили список до 78 ймовірних кальдер. П’ять із них були відомі раніше, а решта 73 стали новим відкриттям.

За словами керівника дослідження Андреа Вероліно з Університету Париж-Сакле, сьогодні на морському дні знаходяться тисячі кілометрів телекомунікаційних кабелів, а також нафтогазові об’єкти. Тому важливо заздалегідь знати, де розташовані потенційно небезпечні вулкани, щоб знизити ризик серйозних економічних втрат та екологічних катастроф.

Відео дня

Хоча більша частина вулканічної активності на Землі відбувається саме під водою, досліджувати такі об’єкти вкрай складно. Зазвичай рух тектонічних плит призводить до спокійного виходу магми та утворення нової океанічної кори. Однак іноді формуються гігантські вулкани, які після потужних вивержень перетворюються на кальдери.

Як повідомляється, навіть давно затихлі вулкани не завжди безпечні. Яскравим прикладом стало виверження підводного вулкана Хунга-Тонга у 2022 році. Після багатьох років спокою він спричинив найбільший вибух, зареєстрований сучасними приладами.

Визначити, які саме вулкани можуть прокинутися в найближчі десятиліття, поки що неможливо. Проте дослідники вже виділили сім кальдер, розташованих переважно поблизу зон субдукції, які потребують першочергового вивчення. Якщо їхня вулканічна активність відновиться, наслідки можуть торкнутися не лише морських екосистем, а й глобальної підводної інфраструктури.

Виверження підводного вулкана Хунга-Тонга – що відомо

15 січня 2022 року сталося виверження підводного вулкана Хунга-Тонга в Полінезії. У результаті цього виверження сталося цунамі, яке забрало життя кількох людей.

Виверження тривало всього 8 хвилин і супроводжувалося землетрусом та настільки гучним звуком, що його чули навіть на Алясці.

Пізніше вчені встановили, що під час виверження в атмосферу Землі було викинуто величезну кількість аерозолю та водяної пари.

Вас також можуть зацікавити такі новини: