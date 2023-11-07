Росіяни б’ють по житлових будинках в місті, орієнтуючись на дим від пічок - буржуйок.

Через рясні дощі, мокрий грунт, що не дає можливості просуватися техніці, окупанти не можуть поки розпочати третю масовану хвилю наступу на Авдіївку. Про це сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Третя хвиля однозначно буде, ворог перегрупувався після другої хвилі невдалих своїх штурмових дій, підтягував резерви як техніки, так і особового складу. Скоріш за все, вони готові до третьої хвилі, але погодні умови їм трохи не дають застосовувати техніку, бо майже тиждень падав рясний дощ, грунти дуже "важкі" і техніка не їде", - зазначив він.

За його словами, окупанти не припиняють штурмувати місто ні вдень, ні вночі, більше уваги приділяють північній частині міста.

Відео дня

"Ворог зі сходу, тобто зі сторони Промки, майже не веде активних дій, там просто працює артилерія, а з півдня - також відбувається немало штурмів і ситуація там непроста, але найбільша активність на півночі міста", - наголосив Барабаш.

Говорячи про спроби ворога захопити Авдіївський коксохімічний завод, Барабаш зазначив, що в цьому логіки немає.

"Це певна пастка, а терикон – це сіра зона, де вони зараз б’ють артою, розбивають сам завод, намагаються в тому напрямку проводити штурмові дії, але проривів немає, наші воїни мужньо боронять", - зазначив Барабаш.

Керівник Авдіївської МВА сказав, що всі свої невдачі на передовій ворог компенсує величезною кількістю обстрілів, авіаракетними і бомбовими ударами по місту.

"Сьогодні, до речі, з 10.30 до 10.55 12 КАБів (крилатих авіабомб - УНІАН) залетіли в місто – суто по міській забудові", - наголосив він. При цьому додав, що поки інформації не надходило про загиблих і поранених.

Барабаш розповів, що в місті залишилося 1574 цивільні особи, але за останні кілька днів дуже багато людей через масовані ворожі обстріли записується на евакуацію. За його словами, за період загострення з 6 магазинів залишився тільки один – три вщент розбомбили окупанти, бо вони б’ють по тих локаціях, де збираються люди – по лікарні, магазинах, по волонтерському пункту.

Також зазначив, що в місті залишається два лікарі і чотири медсестри і вони в лікарні намагаються надавати медичну допомогу людям, хоча туди добратися дуже важко, бо ворог обстрілює підходи до будівлі медичного закладу.

Ситуація у Авдіївці

Як повідомляв УНІАН, фахівці прогнозують, що російські окупанти в найближчий час розпочнуть третю хвилю атаки на Авдіївку з метою оточити і захопити місто. По українських позиціях ворог стріляє постійно, стрілецькі бої не вщухають ні вдень, ні вночі. Окупанти хочуть оточити Авдіївку, але завдяки стійкості Сил оборони їм це не вдається.

Вас також можуть зацікавити новини: