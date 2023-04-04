На думку представника розвідки, мужність народу України та підтримка партнерів - запорука успішної оборони держави.

Після початку повномасштабної війни ЗСУ вже знищили найкращі російські війська, їхню техніку та зброю.

Як заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону, РФ знімає з консервації старі зразки озброєння.

"Найкраща частина російської армії вже знищена після 24 лютого на території України. Те саме стосується найкращої частини техніки й озброєння росіян. Так, у них залишається чималий мобілізаційний потенціал, залишається ще багато старих переважно зразків озброєння в консервації і певна можливість довиробництва нових озброєнь. Але це все не може компенсувати вже ті втрати, яких росіяни зазнали", – зазначив Юсов.

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Юсов додав, що окупанти провалили ціль захопити увесь Донбас, про яку Кремль дуже мріє, адже це "дозволило би показати населенню РФ хоч якусь перемогу".

На думку представника ГУР, мужність народу України та підтримка партнерів - запорука успішної оборони держави. У розвідці також попередили, що Путін і його команда не відмовилися від стратегічних цілей щодо знищення української державності.

Втрати Росії в Україні

За останніми даними Генерального штабу, з 24 лютого українська армія знищила вже понад 175 тисяч рашистів.

Повідомлялося, що Москва планує достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів, щоб "залатати дірки" в особовому складі.

Американський генерал Марк Міллі оцінив втрати Росії у кількість "істотно більшу, ніж сто тисяч".

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