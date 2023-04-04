За добу ліквідовано 530 путінських військових на українській землі.

Загальні бойові втрати російських окупантів у живій силі з 24.02.22 по 04.04.23 наближаються до нової психологічної позначки - 180 тисяч. Про це йдеться у свіжому повідомленні Генштабу ЗСУ.

Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 175 тисяч 690 російських загарбників, за добу знищено 530 путінських військових.

Також Росія зазнає масштабних втрат у техніці:

танків – 3627 (+8 за добу);

бойових броньованих машин – 6999 (+6);

артилерійських систем – 2697 (+3);

РСЗВ – 528 (+1);

засобів ППО – 280;

літаків – 306;

гелікоптерів – 291;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2277 (+15);

крилатих ракет – 911;

кораблів / катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5562 (+9);

спеціальної техніки – 298.

Ситуація на українському фронті сьогодні

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, українські військові за минулу добу, 3 квітня, відбили 69 атак російських окупантів. Основні зусилля російські війська зосередили на спробах наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Відео дня

Росіяни завдали три ракетних і 21 авіаційний удар, здійснила 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Інститут вивчення війни заявив, що найманцям ПВК "Вагнер" вдалось захопити будівлю адміністрації Бахмута, а російські військові просуваються у центр міста.

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