Загальні бойові втрати російських окупантів у живій силі з 24.02.22 по 04.04.23 наближаються до нової психологічної позначки - 180 тисяч. Про це йдеться у свіжому повідомленні Генштабу ЗСУ.
Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 175 тисяч 690 російських загарбників, за добу знищено 530 путінських військових.
Також Росія зазнає масштабних втрат у техніці:
- танків – 3627 (+8 за добу);
- бойових броньованих машин – 6999 (+6);
- артилерійських систем – 2697 (+3);
- РСЗВ – 528 (+1);
- засобів ППО – 280;
- літаків – 306;
- гелікоптерів – 291;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2277 (+15);
- крилатих ракет – 911;
- кораблів / катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5562 (+9);
- спеціальної техніки – 298.
Ситуація на українському фронті сьогодні
Як повідомляв Генштаб ЗСУ, українські військові за минулу добу, 3 квітня, відбили 69 атак російських окупантів. Основні зусилля російські війська зосередили на спробах наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Росіяни завдали три ракетних і 21 авіаційний удар, здійснила 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Інститут вивчення війни заявив, що найманцям ПВК "Вагнер" вдалось захопити будівлю адміністрації Бахмута, а російські військові просуваються у центр міста.