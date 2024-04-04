Також ворог з Кінбурнської коси обстрілює артилерією, перешкоджаючи долученню Миколаївських портів до навігаційного коридору

В тимчасово окупованому Криму у ворога є установки, з яких він випускає ракети "Онікс" по Україні. Про це начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу того, що на мисі Тарханкут (Крим) є установки, які випускають ракети "Онікс".

За її словами, повідомлення про розташування таких установок на Тарханкуті було в пабліках. При цьому зазначила що вони офіційно не підтверджують таку інформацію.

"Ми знаємо, що у ворога на тимчасово окупованому півострові є декілька подібних установок, вони час від часу їх розгортають на різних позиціях для завдання як балістичних ударів, так і зброєю надзвуковою типу ракет "Онікс", які дуже важко збивати системами ППО", - розповіла Гуменюк. За її словами, вони це роблять тоді, коли у них немає успіхів вздовж лінії фронту.

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Також Гуменюк розповіла про ситуацію на Кінбурнській косі (Миколаївська область), з якої ворог продовжує артилерійські удари по протилежному берегу Дніпровсько-Бузького лиману. "Хоча в більшості випадків він зосереджений саме на акваторії лиману, щоб не допустити долучення Миколаївських портів до навігаційного коридору і це їх надзадача", - сказала вона.

Гуменюк також зазначила, що крім того окупанти запускають звідти безпілотники типу FPV або "Ланцети", які уражають населені пункти, тобто таким чином тероризують мирне населення.

РФ може повернутися до ударів "Оніксами" по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник Об'єднаного координаційного (ОК) прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповідала, що ракети типу "Онікс" мають особливі характеристики. Це протикорабельні ракети, які йдуть на дуже низькій висоті. Вони складні для виявлення і протидіяти їм можуть лише особливі комплекси ППО.

Вона зазначала, що РФ навряд буде масово бити по Україні цими ракетами: Гуменюк повідомляла, також, що був удар по місцю зберігання подібних ракет.

"Онікс" – це надзвукова універсальна протикорабельна ракета. Вона призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями, кораблями та наземною інфраструктурою в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії.

Наприкінці вересня минулого року РФ застосувала ці ракети разом з "шахедами" для удару по Одеській області. Тоді під ударом опинилася припортова інфраструктура.

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