Окупанти перемістили 28 одиниць військового транспорту у супроводі 6 цивільних автомобілів.

У Маріуполі зафіксували велику колону техніки російських окупантів. Військовий транспорт рухався у напрямку до Мангуша/Бердянська і перевозив переважно живу силу.

Такою інформацією поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в особистому Telegram-каналі. Він написав: "Фіксуємо великий рух техніки через Маріуполь у напрямку Мангуш/Бердянськ. 28 одиниць військового транспорту у супроводі 6 цивільних авто з багажем та причепом. Більшість з них — жива сила, вантажівка з великим кулеметом позаду".

За словами Андрющенка, розпізнавальні знаки на переважній частині техніки були відсутні. Але окремі транспортні засоби позначили буквами V, V в квадраті, О і трикутником з колом. Куди саме рашисти відправили колону, поки точно невідомо.

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Що відбувається в Маріуполі

У другій половині лютого в місті зафіксували серію вибухів на різних об'єктах. Один з них, наприклад, стався на складі з боєприпасами рашистів.

У британській розвідці пояснили, що Маріуполь знаходиться на відстані понад 80 кілометрів від лінії фронту. І раз українські війська можуть завдавати ударів по ворогу в місті, значить — у них з'явилася зброя зі збільшеною дальністю ураження.

Андрющенко на початку березня повідомив про появу блокпостів на виїзді з Маріуполя: "Режим почав боятися. Навіть ззовні стає складно переконувати в "Росія тут назавжди".

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