"Зелені коридори" не було підтверджено.

В Охтирці Сумської області сьогодні евакуація не проводиться, там триває артобстріл.

Про це у своєму Telegram повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Там сьогодні евакуація не проводиться. Зелені коридори не було підтверджено. В Охтирці триває артобстріл", - заявив він.

Як писав УНІАН, сьогодні віце-прем‘єр-міністр- міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про заплановане відкриття 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей та доправлення гуманітарних вантажів.

11 березня влада організувала гуманітарні коридори з Маріуполя, Волновахи, Пологів, Енергодара, Ізюма, з Бучі, Гостомеля, Козаровичей, Микуличина, Андріївки, Макарова та з Бородянки. Вдалося вивезти 7 тис. 144 людини.

Роботу більшості коридорів було зірвано, зокрема окупанти не пропустили в Маріуполь, де в облозі перебуває близько 400 тис. осіб, гуманітарну допомогу.

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