Учора "зеленими" коридорами вдалося евакуювати понад 7,1 тис. осіб.

Віце-прем‘єр-міністр- міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що сьогодні заплановано відкрити 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей та доправлення гуманітарних вантажів.

Про це вона повідомила під час брифінгу.

"Ми повідомляємо про відкриття чергових гуманітарних коридорів", - сказала Верещук.

Зокрема, організовано "зелені" коридори за напрямками:

Запоріжжя - Маріуполь (колона з гуманітарним вантажем та автобусами, які мають вивезти людей з Маріуполя);

Пологи – Запоріжжя;

Гостомель, Козаровичі, Микуличі (Київська область) – Київ;

Андріївка, Макарів, Бородянка (Київська область) – Житомир;

Тростянець – Полтава;

Суми – Полтава;

Лебедин – Полтава;

Конотоп – Полтава;

Велика Писарівка – Полтава;

Краснопілля – Полтава.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня влада організувала гуманітарні коридори з Маріуполя, Волновахи, Пологів, Енергодара, Ізюма, з Бучі, Гостомеля, Козаровичей, Микуличина, Андріївки, Макарова та з Бородянки. Вдалося вивезти 7 тис. 144 людини.

Роботу більшості коридорів було зірвано, зокрема окупанти не пропустили в Маріуполь, де в облозі перебуває близько 400 тис. осіб, гуманітарну допомогу.

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