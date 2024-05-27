За словами військового експерта, не варто розраховувати на те, що ворог буде діяти раціонально з військової точки зору.

У російських окупантів недостатньо сил для того, щоб захопити місто Суми. Про це в ефірі "Еспресо" сказав військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках Владислав Селезньов.

За його словами, не варто розраховувати на те, що ворог буде діяти раціонально з військової точки зору після того, як він атакував відносно невеликими силами північ Харківської області. Водночас нині на території Курської області, що межує з Сумщиною і частково з Харківщиною, ворог зосередив близько 10-12 тис. військових, щоб у перспективі атакувати наші рубежі та позиції.

"Цих ресурсів замало, щоб взяти під контроль місто Суми чи навіть окупувати прикордоння, так звану сіру зону, де українським Силам оборони було неможливо створити інженерні фортифікації. Ця територія фактично контролюється невеликими спостережними постами Сил оборони, вона частково замінована. Перша потужна лінія оборони захисних споруд починається з відстані 8-10 км", - розповів військовий. Відео дня

Він підкреслив, що тих ресурсів, які ворог накопичив на території Курської області, на деяких ділянках фронту буде певною мірою достатньо, щоб захопити лише окремі рубежі та позиції.

"До справи візьмуться українські гармаші, які так само зможуть використовувати артилерійську компоненту від Заходу, американських партнерів. Працювати артилерією по нашій території ми маємо право і відповідні повноваження. Йдеться про додаткові ворожі ресурси, які ймовірно ворог може задіяти на території Сумської області", - зазначив Селезньов.

Він також прогнозує, що росіяни можуть вдатися до провокацій, щоб відволікти ресурси ЗСУ.

"Скоріш за все, на допоміжних напрямках, а йдеться не лише про північ Харківської області, можливо Сумщину і південь Запорізької області, ворог буде активізовувати свої зусилля, щоб Генштаб ЗСУ був змушений задіяти хоча б частину стратегічних резервів для блокування ворожих зазіхань на наші території", - резюмував експерт.

Ситуація на Сумщині - останні новини

У ДПСУ назвали мету окупантів щодо наступу на Сумщині. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко вважає, що зараз у Росії недостатньо сил на цьому напрямку, щоб досягти стратегічних цілей.

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