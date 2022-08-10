Росіяни забирали в українців гроші під час "перевірок", люди ризикували потрапити під ворожий обстріл.

Мешканка Маріуполя Оксана Дубик, чоловік який захищав "Азовсталь" та нині перебуває у полоні, евакуювалася з міста та живе у Львові. Жінка розповіла, що коли вона виїжджала через блокпости окупантів, рашисти були п'яними та "наколеними".

Своїми спогадами вона поділилася для проекту "СВОЇ".

Жінка вирішила евакуюватися з Маріуполя 21 березня, коли у будинок, де вона ховалася зі своїм батьком, прилетіла ракета. Почалася пожежа, вони її загасили. Потім вони пішли до себе додому, їхній район щільно "накривали" обстрілами. Жінка та її батько думали, що загинуть. На щастя, їм вдалося вижити.

"Ми просто вибігли з дому. Було холодно, а ми завжди ходили одягнені. Тож у чому були – так і побігли, лише документи взяли з собою. Коли вийшли за межі району, було тихіше. Шукали машину, щоб виїхати. Але всі або були заповнені, або ніхто не виїжджав. І ти ж їх не вмовиш – вперлися й казали, що залишаються. Нічого з такими людьми не зробиш. І ми пішли пішки, по набережній, з людьми. Людей було багато. Ми дійшли майже до першого російського блокпоста, і перед ним нас хлопчик підібрав машиною. І так за 1,5 доби довіз нас до Запоріжжя. До кінця 22 березня вже були ми там", - розповіла дружина захисника Маріуполя.

Жінка пригадує, що її з батьком двічі перевіряли на ворожих блокпостах. На першому окупанти провели "поверхневий" огляд, а потім вони вишикували усі машини з мирним населенням у три ряди. Рашисти зупинили рух та не пускали людей, у цей момент колону двічі обстріляли.

"Я не впевнена, чи були поранені. Бо коли тебе накривають якимись бомбами, "Градами", ти просто ховаєшся. Там є дорога і такий ярок до поля. Ось там і ховалися. А тоді нас швидко почали пропускати. Я так розумію, це все було показово. Або щоб ми це запам'ятали, або … не знаю, для чого", - додала вона.

На другому блокпості окупанти перевіряли людей дуже прискіпливо. Рашисти дивилися документи жінки та її батька, нишпорили у рюкзаках. А хлопців, які везли дружину "азовця", окупанти змусили роздягатися. Рашисти дивилися на тату, перевіряли телефони.

"Хлопців з нами було двоє – Денис і Коля. В одного з них, я так розумію, були фото видалені, тому його хотіли затримати. На першому блокпості я "випросила" його – сказала, що мені погано після пострілу, що в мене серце хворе. І нас відпустили. Ми проїхали з Денисом 12 блокпостів, але Колю забрали біля Бердянська. І там я вже не змогла його забрати. Вони були п'яні, "наколені", забрали всі гроші у хлопців. Знаю, що Колю відпустили, бо у Запоріжжі вже сказала нашим військовим про це, і слідкувала далі за тією історією", - поділилася важкими спогадами жінка.

Нині вона живе у Львові та чекає на визволення свого чоловіка з полону. Жінка знає, що її коханий був в Оленівці, вона вірить, що він вижив.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Маріуполі росіяни влаштували стрілянину з "ДНРівцями". Окупанти не поділили награбоване.

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