Також у місті було чутно стрілянину.

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі прогриміли вибухи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров на своїй сторінці у Telegram.

Зокрема, мер заявив, що Збройні сили України бажають російським окупантам "недоброї ночі".

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"У Мелітополі чутно вибухи та стрілянину. Подробиці з’ясовуємо", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, за даними Федорова, у Запорізькій області окупаційна влада штучно знецінює гривню. Так, на тимчасово окупованих територіях понад 70% роздрібних торгових операцій відбувається за гривні й тільки близько 30% - за рублі.

Також у Мелітопольському районі окупанти видали людям пенсії фальшивими рублями. Росіяни спробували звинуватити у видачі фальшивих грошей Україну, проте всі ці спроби з тріском провалилися.

Раніше так званий "представник адміністрації регіону", колабораціоніст Володимир Рогов давав інтерв'ю пропагандистським ЗМІ і стверджував, що пенсії, які окупанти також називають "допомогою" у розмірі 10 тисяч гривень, нібито "загубилися" по дорозі з Москви в Мелітополь.

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