Ігор Жовква нагадав, що на сьогоднішній день Україна не є членом НАТО.

Заступник глави Офісу президента Володимира Зеленського Ігор Жовква заявив, що на сьогодні не йдеться про відправлення французьких та інших іноземних військ в Україну, оскільки "для цього необхідне відповідне рішення".

"Ми на сьогодні не говоримо про збройні сили Франції або інших країн на території України. З однієї простої причини - для цього необхідне відповідне рішення, всі ці країни є членами НАТО... Україна, на жаль, на сьогоднішній день не є членом НАТО", - заявив Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

Заступник голови Офісу президента додав, що "на сьогодні цього не станеться", однак, "якщо Росія піде далі, то доведеться ухвалювати це колегіальне рішення країн-членів НАТО". При цьому Жовква уточнив, що йдеться про загрозу нападу Росії на країни НАТО.

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За його словами, президент Франції Еммануель Макрон приїде в Україну "найближчим часом", свої наміри про візит він підтвердив у розмові з президентом Володимиром Зеленським. Він зазначив, цей візит буде важливим і розповів про підписання багатьох документів між країнами.

Можливість розміщення військ НАТО в Україні - деталі

Після слів французького президента Еммануеля Макрона про те, що відправлення військ країн-партнерів в Україну не слід виключати, у США, Великій Британії, Австрії, Німеччині та Чехії сказали, що не готові до цього.

Розгортання військ Північноатлантичного Альянсу на території України може призвести до Третьої світової війни, Італія цього не зробить. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Захід не повинен повністю відкидати ідею відправки військ в Україну, якщо ситуація погіршиться.

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