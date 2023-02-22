Судді постійно донатять на потреби ЗСУ і займаються волонтерською діяльністю.

Судді Північного апеляційного господарського суду прийняли рішення про регулярну допомогу Збройним силам України та щомісяця перераховують 50% суддівської винагороди на підтримку українських захисників.

Як йдеться у повідомленні суду, волонтери Північного апеляційного госпсуду відправили на передову майже 50 автомобілів підвищеної прохідності, мікроавтобуси і вантажівки.

Крім того у списку переданого майже 200 бронежилетів, десятки тепловізорів з нічним баченням, кілька квадрокоптерів з тепловізором, понад 100 аптечок і касок натовського зразка, труби розвідника, десятки малогабаритних дров’яних та газових пічок (обігрівачів), десяток багатоканальних зарядних станцій, зварювальний апарат, набори інструментів, бензопили, чимало запасних частин та гуми для автотехніки.

Крім того, як зазначається у повідомленні, з початком повномасштабного вторгнення в Україну в добровольці записався помічник судді Олександр Іванов. Учасник АТО вже 25 лютого був у своєму підрозділі, що відразу вступив у бій з ворогом. Зараз Олександр проходить лікування після тяжкого поранення.

В ЗСУ служать і самі юристи, і їхні родичі — на передовій син судді Кароліни Тарасенко, відомий за позивним "Вітамін", чоловік ще однієї судді Алли Демидової, а також чоловік судді Лесі Сітайло, котрі пішли на фронт добровольцями. Серед бійців Тероборони — судді Олександр Гаврилюк і Геннадій Кравчук.

Голова Північного апеляційного господарського суду Хрипун Олег прокоментував: "Кожен має задати собі сьогодні одне питання – що ти можеш зробити для наближення цієї перемоги? Ми віримо в незламність героїчних Збройних сил України. Ми віримо в нашу спільну перемогу над російським агресором".

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