Невідомо, скільки часу російським окупантам знадобиться на відновлення мосту.

Українські партизани підірвали залізничний міст поблизу Мелітополя. Він частково знищений.

Про це написав у Facebook Олексій Арестович.

"Вчора в районі Мелітополя наші партизани підірвали залізничний міст. Міст зруйнований частково. Вже добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не прийшов", - зазначив радник голови Офісу президента.

За його словами, рашисти оскаженіли від такої події. Невідомо, скільки часу російським окупантам знадобиться на відновлення мосту.

Раніше УНІАН вже повідомляв про красномовну реакцію мешканців Мелітополя на удар ЗСУ по базі окупантів.

Нагадаємо, що мелітопольські партизани сприяють діям українських військових. Вони знищують залізничні об’єкти, затримують логістику противника та інформують українські сили про пересування підрозділів окупантів.

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