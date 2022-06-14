Окупанти розкрили справжню мету, що полягає в окупації всієї України.

На Економічному форумі у російському Санкт-Петербурзі показали схему адміністративно-територіального розчленування України у разі її окупації.

Карту з поділом України оприлюднив російський пропагандист Олександр Коц.

Кремлівський рупор заявив, що це карта розчленування "колишньої України". Схема розрахована на "перехідний період" – 3-5 років.

Карта свідчить про те, що окупанти розмріялися про поділ України на так звані округи. Під номером 1 фігурує так званий "Західний територіальний округ" у складі восьми областей (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька) з центром у місті Хмельницький.

Під номером 2 фігурує так званий "Центральний територіальний округ" у складі теж восьми областей (Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернігівська) з центром у місті Київ. Інших округів на фото не видно.

Коментуючи цю карту, український політолог Олексій Голубуцький запропонував надіслати її політикам з тих країн, які пропонують Україні "примиритися з РФ".

"Ця схема чітко й однозначно свідчить, що буде, якщо Росію не знешкодити, якщо Україна не здобуде перемогу", – написав Голобуцький.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів з Росією, але за умови, що противник дійсно захоче покласти край війні.

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