На Економічному форумі у російському Санкт-Петербурзі показали схему адміністративно-територіального розчленування України у разі її окупації.
Карту з поділом України оприлюднив російський пропагандист Олександр Коц.
Кремлівський рупор заявив, що це карта розчленування "колишньої України". Схема розрахована на "перехідний період" – 3-5 років.
Карта свідчить про те, що окупанти розмріялися про поділ України на так звані округи. Під номером 1 фігурує так званий "Західний територіальний округ" у складі восьми областей (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька) з центром у місті Хмельницький.
Під номером 2 фігурує так званий "Центральний територіальний округ" у складі теж восьми областей (Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернігівська) з центром у місті Київ. Інших округів на фото не видно.
Коментуючи цю карту, український політолог Олексій Голубуцький запропонував надіслати її політикам з тих країн, які пропонують Україні "примиритися з РФ".
"Ця схема чітко й однозначно свідчить, що буде, якщо Росію не знешкодити, якщо Україна не здобуде перемогу", – написав Голобуцький.
Раніше президент Зеленський заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів з Росією, але за умови, що противник дійсно захоче покласти край війні.