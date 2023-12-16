Український журналіст Цаплієнко заявляє, що "приліт" підтверджено.

Сьогодні в Україні на весь тимчасово окупований Донецьк палає одна з баз окупантів. Попередньо, йдеться про склад паливно-мастильних матеріалів.

Спочатку моменти пожежі почали поширювати місцеві пабліки. Телеграм-канал "Типовий Донецьк" стверджує, що загорання сталося у Будьоннівському районі міста.

Зі свого боку український журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що стався "свіжий приліт" по складу військ РФ.

"Підтверджують свіжий приліт по базі розташування окупантів та їхньому складу паливно-мастильних матеріалів в Донецьку", - пише він.

В ЗСУ офіційно поки що цю подію не коментували.

Напередодні у РФ дісталося залізничному вокзалу

Напередодні про вибухи та атаку БПЛА заявляла Курська область. Рано вранці 16 грудня місцевий губернатор Старовойт розкрив наслідки останньою атаки: за його словами, був удар по району залізничного вокзалу міста Дмитрієва. Там є пошкодження.

Також дісталося місцевій лінії електропередач Желєзногірського району - вона виведена з ладу.

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