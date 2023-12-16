Сьогодні в Україні на весь тимчасово окупований Донецьк палає одна з баз окупантів. Попередньо, йдеться про склад паливно-мастильних матеріалів.
Спочатку моменти пожежі почали поширювати місцеві пабліки. Телеграм-канал "Типовий Донецьк" стверджує, що загорання сталося у Будьоннівському районі міста.
Зі свого боку український журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що стався "свіжий приліт" по складу військ РФ.
"Підтверджують свіжий приліт по базі розташування окупантів та їхньому складу паливно-мастильних матеріалів в Донецьку", - пише він.
В ЗСУ офіційно поки що цю подію не коментували.
Напередодні у РФ дісталося залізничному вокзалу
Напередодні про вибухи та атаку БПЛА заявляла Курська область. Рано вранці 16 грудня місцевий губернатор Старовойт розкрив наслідки останньою атаки: за його словами, був удар по району залізничного вокзалу міста Дмитрієва. Там є пошкодження.
Також дісталося місцевій лінії електропередач Желєзногірського району - вона виведена з ладу.