Також місцевий губернатор Старовойт заявив про зрив роботи лінії електропередач.

По району залізничного вокзалу одного з міст Курської області вдарив невідомий дрон.

Місцевий губернатор Роман Старовойт оголосив, що пошкоджена компресорна станція залізничного вокзалу Дмитрієва. Він, як вже звикли у РФ, стверджує, що до атаки "причетні" ЗСУ.

"Удар завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва - пошкоджена компресорна станція", - пише він.

Про наслідки атаки Старовойт повідомив рано вранці (03:31 за київським часом). За його словами, БПЛА атакували Дмитрівський і Желєзногірський райони.

В останньому від живлення відключився один з об'єктів Михайлівського ГЗК. Через удар БПЛА пошкоджена місцева лінія електропередач, поскаржився Старовойт.

Загалом ніч для Курської області обійшлася без постраждалих. У селі Крупець Дмитрівського району було три "прильоти". У 8 будинках є руйнування парканів, вікон і дахів.

Росія вночі вдарила біля важливого об'єкту Херсонщини

Цієї ночі Росія запустила 31 дрон "Шахед" по Україні. Сили ППО збили майже всі цілі (знищено 30 БПЛА), проте через повітряний терор РФ є "прильоти" по Херсону та області. Зокрема, в місті постраждали двоє українців.

Вранці голова Херсонської ОВА Прокудін уточнив, що окупанти вдарили поблизу інфраструктурного об'єкту. Є пошкодження приміщень.

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