Зброю за державними технологіями зможуть виготовляти приватні компанії, якщо матимуть відповідні спроможності.

Кабінет міністрів підтримав постанову, що унормовує правила передачі конструкторської документації на українську зброю до різних субʼєктів господарювання для масштабування її виробництва.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін у Telegram. За його словами, якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити зброї в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою Міністерства оборони конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам.

Водночас, як підкреслив міністр, постановою унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.

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"Це допоможе більшою мірою закривати потребу Сил оборони в озброєнні й військовій техніці силами вітчизняних оборонних підприємств та масштабувати виробництво українського ОВТ. Внаслідок цього, виробники зможуть отримати більше контрактів та виготовити більше товарів оборонного призначення", - зауважив Сметанін.

Виробництво зброї

Україна планує суттєво наростити виробництво бойових дронів в цьому році. "Минулого року було виготовлено понад один мільйон, цього року наша ціль – понад два з половиною мільйона бойових дронів для наших Збройних сил. Над цим працюють понад 500 українських компаній", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, спроможності українського оборонного комплексу зросли до $35 млрд на рік.

"За два останні роки виробництво артилерії збільшилось втричі, бронетранспортерів – у п’ять разів, протитанкової зброї – в два рази, боєприпасів – у два з половиною рази", – заявив прем'єр. Він додав, що зараз Україна виробляє близько третини від необхідного обсягу зброї. Метою є збільшити цей показник до 50%.

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