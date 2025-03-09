Кабінет міністрів підтримав постанову, що унормовує правила передачі конструкторської документації на українську зброю до різних субʼєктів господарювання для масштабування її виробництва.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін у Telegram. За його словами, якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити зброї в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою Міністерства оборони конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам.
Водночас, як підкреслив міністр, постановою унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.
"Це допоможе більшою мірою закривати потребу Сил оборони в озброєнні й військовій техніці силами вітчизняних оборонних підприємств та масштабувати виробництво українського ОВТ. Внаслідок цього, виробники зможуть отримати більше контрактів та виготовити більше товарів оборонного призначення", - зауважив Сметанін.
Виробництво зброї
Україна планує суттєво наростити виробництво бойових дронів в цьому році. "Минулого року було виготовлено понад один мільйон, цього року наша ціль – понад два з половиною мільйона бойових дронів для наших Збройних сил. Над цим працюють понад 500 українських компаній", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, спроможності українського оборонного комплексу зросли до $35 млрд на рік.
"За два останні роки виробництво артилерії збільшилось втричі, бронетранспортерів – у п’ять разів, протитанкової зброї – в два рази, боєприпасів – у два з половиною рази", – заявив прем'єр. Він додав, що зараз Україна виробляє близько третини від необхідного обсягу зброї. Метою є збільшити цей показник до 50%.