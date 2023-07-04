Литовські дипломати з'ясовують ситуацію і перебувають в контакті з родичами добровольця і правоохоронними органами.

В одній з лікарень Києва помер литовський доброволець Валеріюс Полковніковас, який був поранений під час боїв у районі Бахмута.

Про це у Facebook повідомив товариш загиблого, пілот ВПС Литви Рокас Паулюкайтіс. "Отримав сумну звістку. У київській лікарні від отриманих у Бахмуті поранень помер Валеріюс Полковніковас. Однокласник, друг, людина, яка не могла залишатися осторонь, коли бачила несправедливість", – написав військовий. Він додав, що його товариш отримав поранення під час артилерійського обстрілу.

Паулюкайтіс також закликав допомогти батькам добровольця, які знаходяться у скрутному фінансовому становищі.

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Як уточнило видання LRT, Полковніковас воював в Україні кілька місяців. А Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що співробітники посольства в Україні поїхали до лікарні, де отримали підтвердження про смерть громадянина Литви. Литовські дипломати з'ясовують ситуацію і перебувають в контакті з родичами добровольця і правоохоронними органами.

Добровольці на війні в Україні

Іноземні громадяни, які приїхали воювати в Україну, увійшли до інтернаціонального легіону. Про його створення на початку війни оголосив український президент Володимир Зеленський. Пізніше стало відомо, що у легіон увійшли добровольці з 52 країн світу.

Час від часу з'являються дані про загибель легіонерів. Так, нещодавно стало відомо, що в бою загинув новозеландець, який бився проти російських окупантів на боці України. А в квітні на війні в Україні загинув грузинський доброволець і уродженець міста Зугдіді Арсен Кецбая.

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