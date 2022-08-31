Росіянину інкримінують порушення законів та звичаїв війни

Російський окупант піде під суд. Його звинувачують у насильстві над родиною українців у Чернігівській області.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, військовослужбовець Збройних сил РФ вчинив фізичне та психологічне насильство щодо сім'ї, яка проживає в одному з сіл Чернігівської області. Він в березні поточного року зайшов в будинок українців і погрожував вбити чоловіка і його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомата.

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Крім того, інший поки ще не встановлений військовий РФ намагався вчинити сексуальне насильство над 15-річною пасербицею господаря будинку. Мати дівчини змогла зупинити окупанта.

За даним фактом до суду передали обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Збройних сил РФ за частиною 1 статті 438 "порушення законів і звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Чернігівщині судитимуть російського військовослужбовця, який два дні утримував зв'язану жінку в погребі без води і їжі.

За даними слідства, 28 березня під час окупації армією РФ села Старий Биків Ніжинського району обвинувачений жорстоко поводився з місцевими жителями. Він відбирав у них мобільні телефони і заощадження

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