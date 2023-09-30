Військові від початку вторгнення перебували на окупованій території, оскільки через важкі поранення не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію.

В Україну повернули двох військовослужбовців десантно-штурмових військ, які понад півтора року перебували на тимчасово окупованій Росією території. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

"Військово-Морські Сили ЗС України разом з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони провели успішну спецоперацію по евакуації двох військовослужбовців Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України з тимчасово окупованої території однієї з областей України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що двоє військових десантно-штурмових військ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на окупованій території. Вони брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися, завдяки місцевим мешканцям.

"Було прийнято рішення провести спеціальну операцію по порятунку та евакуації військовослужбовців, підготовку та проведення якої доручили спецпідрозділу ВМС "Ангели". У стислі терміни був підготовлений план евакуації, до реалізації якого також залучили Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, підрозділи якого забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи", - зазначається у повідомленні.

"Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які більш ніж півтора роки перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію", - наголошується у повідомленні.

Повернення українців з російського полону

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня стало відомо, що Україна змогла повернути додому ще дев’ятьох дітей, яких російські окупанти незаконно вивезли з країни або тримали на захоплених територіях.

Зазначимо, що депортації зазнали щонайменше 20 тисяч українських дітей, чиї імена встановлено. Але реальна кількість може бути в 10 разів більшою.

Вас також можуть зацікавити новини: