Там щодня зростає кількість артилерійських обстрілів.

Окупанти найінтенсивніше застосовують артилерію та реактивні системи залпового вогню на Лимансько-Куп'янському напрямку. Там же росіяни і зосередили найбільш професійні підрозділи своєї армії.

Як повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону, на цьому напрямку вже кілька тижнів фіксують тенденцію збільшення кількості ворожих атак і обстрілів.

"Уже декілька тижнів поспіль цей напрямок — лідер щодо артилерійських обстрілів і обстрілів із РСЗВ. Зокрема, за цю добу відбулося 414 обстрілів, 12 боєзіткнень, і також ворог втратив 70 окупантів, 82 поранено, підбито танк і пʼять БМП", - заявив Череватий.

За його даними, українські воїни успішно "мінусують" на цьому напрямку ворожу бронетехніку, зокрема танки Т-72 та Т-90.

Окупанти зосередили там професійні підрозділи армії РФ, зокрема повітряно-десантні війська, бригади так званого "корпусу ЛНР", які комплектувалися під контролем РФ, а також механізовані танкові підрозділи.

Ситуація на фронті

Наразі російські окупанти зосередилися на битві за Донбас. Місто-фортеця Бахмут і надалі - епіцентр бойових дій. Ворог намагається, зосередивши найкраще підготовлені групи "Вагнера", прорвати українську оборону. За цю добу там відбувся 161 обстріл на всьому Бахмутському відтинку фронту, 39 боєзіткнень, в яких ворог втратив 239 окупантів, 293 - були поранені.

За словами військового експерта Олега Жданова, російська армія всі 8 років війни на Донбасі не створювала лінії оборони, адже постійно готувалася до наступальних дій. Водночас українські війська створили потужну систему оборонних споруд, які окупанти не можуть прорвати навіть через рік повномасштабної війни. Це грає на користь українським силам.

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