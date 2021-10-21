Україна може стати першою східноєвропейською країною, яка офіційною отримає озброєння від Британії.

Влада Великої Британії та України почали обговорення постачань озброєнь, серед яких вперше можуть бути ракети.

Про це повідомляє The Times.

За даними власних джерел журналістів, міністерства оборони двох країн ведуть переговори про постачання морських ракет класу "поверхня-поверхня" і авіаракет класу "повітря-поверхня" Brimstone.

Першими можуть бути озброєні катери українських ВМС - їх особливість в можливості вражати цілий "рій" цілей відразу.

Обидві ракети розроблені французькою компанією MBDA, але їх виготовляли та розробляли також і у Великій Британії.

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Джерело в Міноборони України зазначило, що якщо ця угода відбудеться, то це стане першим офіційним продажем зброї Британією східноєвропейській країні.

Журналісти також зазначають, що переговори йдуть на тлі побоювань, що президент РФ Володимир Путін може спробувати використати газову кризу для захоплення ще більшої частини території України.

Як вже повідомляв УНІАН, Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко також заявляв, що Лондон надасть Україні ракетне озброєння і кораблі за стандартами НАТО.

Автор: Станіслав Кожемякін