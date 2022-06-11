Терорист впевнений, що відбудеться "битва за ініціативу", до якої українці вже підготувалися.

Терорист та екс-ватажок "ДНР" Ігор Стрілков-Гіркін констатував, що Сили оборони України "вибили донецьку піхоту на 70%". На його думку, на черзі витіснення загарбників з Херсонської області.

Про це він заявив під час одного зі своїх відеооглядів.

За його словами, Генштаб ЗСУ притримує певну кількість сил та створює ударні групи. Терорист називає таку тактику правильною та погоджується з її ефективністю.

Гіркін додав, що чекає "битви за ініціативу" між українськими воїнами та російськими окупантами. Ба більше, терорист заявив, що ЗСУ вже готові витісняти загарбників на Херсонському напрямку. Частково це вже відбувається.

"Чекаю битви за ініціативу: або наші почнуть десь ще наступати свіжими силами, які зараз поспіхом формують, або українці, які вже створили ударне угрупування. На Херсонському напрямку вони створили її точно... Тут вже річ у тім, чи втримають (позиції - УНІАН) наші (росіяни - УНІАН)", - заявив Гіркін.

Терорист заявив, що цей напрямок "захищають донецькі ополченці", яких він ще називає "мобіками з ненайкращим озброєнням". Тому Гіркін вважає реальним успіх української армії у Херсонській області.

"Якщо я був би на місці українців, я б вдарив", - додав він.

Раніше Стрілков-Гіркін визнав погіршення становища російських загарбників на Херсонсько-Миколаївському напрямку. Збройні сили України витісняють окупантів та вже просунулися на кілька кілометрів.

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