По цивільних об’єктах області було випущено 40 снарядів з "Градів" та 10 – з важкої ствольної артилерії.

На Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два склади з зерном та 9 приватних будинків.

Про це у Facebook повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи оперативну обстановку станом на 13:00.

За його словами, обстановка в операційній зоні стабільно напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без змін складу та положення, застосовує авіаційні та ракетно-артилерійські удари.

"Нікопольський район (Дніпропетровщина – УНІАН) рашисти накрили вогнем двічі за ніч. По цивільних об’єктах випущено 40 снарядів з "Градів" та 10 – з важкої ствольної артилерії. Без людських втрат. У Червоногригорівській громаді понівечено 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства", - сказав Назаров.

За його словами, вночі гелікоптером було атаковано позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, обійшлося без втрат.

Також серед ночі "Смерчем", а згодом і "Ураганом" було обстріляне смт Березнегувате Миколаївської області, де зруйновано два приватних будинки, загинула цивільна жінка. На світанку ще одним реактивним снарядом "Смерча" ворог вдарив по промисловій інфраструктурі Миколаєва.

"Криворізький район (Дніпропетровська обл. – УНІАН) ворог обстріляв з "Ураганів". Поцілив по Зеленодольській громаді. Поранено двоє місцевих жителів. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін", - зазначив Назаров.

Він додав, що в Чорному морі триває шторм, напоготові перебувають 2 ворожих ракетоносії з 16 "Калібрами", які, як і решта корабельно-катерного складу, укриваються від шторму і ураження поблизу кримського узбережжя.

Загрози ракетних ударів та артилерійських обстрілів територій півдня України залишаються на дуже високому рівні вірогідності. Водночас ворог намагається тиснути на ЗСУ та населення психологічно, просуваючи наративи про накопичення посиленого угруповання військ на півдні та готовності проривати оборону.

Як писав УНІАН, вранці у вівторок, 16 серпня, російські війська завдали удару по Дніпропетровській області.

Повідомлялося про пошкодження підприємства енергетичної інфраструктури у Покровській громаді. Крім того, обстрілами з С-300 окупанти зруйнували об’єкт соціальної інфраструктури у Синельниківському районі.

У Нікополі зазнали руйнувань склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства, поінформував голова ОВА Валентин Резніченко.

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