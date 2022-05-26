Вкрадене обладнання було в подарунковій обгортці путінської партії "Єдина Росія".

Російські окупанти завезли в Донецьк вкрадене в Маріупольській лікарні унікальне обладнання.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Донецьк в хірургічне відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, вкрадену з маріупольської лікарні №1.

Цього разу для анастезіі. Обладнання унікальне і було придано Маріуполем в 2021 році за декілька мільйонів гривень",- зазначає він.

Він зазначає, що воно було в подарунковій обгортці путінської партії "Єдина Росія".

"Що тут скажеш - Донецьк має дякувати платникам податків Маріуполя за значне покращення медичного сервісу",- пише Андрющенко.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого. Влада РФ назвала війну в Україні "спецоперацією", в тому числі для "денацифікації" наших земляків.

Супротивник зміг заблокувати Маріуполь. Ворог обстрілював місто з різної зброї, скидав на нього авіабомби. За даними української влади, в Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

З міста проводилася евакуація, зокрема, люди змогли виїхати до Запоріжжя.

У міськраді Маріуполя попереджали, що через хаотичні поховання та літні дощі місту загрожує епідемічна катастрофа.

Вас також можуть зацікавити новини: