'У росіян паніка': військові розповіли, що змінилося на фронті після блокування Starlink

Інтенсивність застосування дронів ворогом на певних ділянках дещо знизилася.

В Україні почали працювати обмеження на використання системи супутникового звʼязку Starlink – тепер використовувати можна лише ті термінали, які зареєстровані офіційно у "білих списках".

Як розповіли "Суспільному" бійці з Запорізького напрямку – 118-ї, 65-ї та 128-ї бригад – на тлі відключення "старлінків" у росіян почалася паніка. Також блокування неверифікованих терміналів призвело до зниження інтенсивності обстрілів, зауважив начальник відділення комунікації 118 окремої механізованої бригади (ОМБр) Дмитро Пелих.

"По наших перехопленнях насправді в росіян паніка, хоч і було попереджено перед тим, що буде відключено всі чорні чи сірі Starlink. Тобто відчувається певна проблема зі зв'язком у них. За інформацією з інших джерел та інших бригад, навіть зменшилася інтенсивність дій військових РФ. На нашому напрямку дещо нижча, ніж зазвичай, інтенсивність застосування FPV-дронів", – додав він.

Військовий також зазначив, що в росіян є інші засоби звʼязку, що впливає на взаємодію між підрозділами окупаційних військ РФ, однак бойові дії на передовій не припиняються.

"На мою думку, це нам дуже великий плюс, адже не буде вже тих самих бойових дронів, які долітають вглиб території української зі зв'язком від Starlink. Таке обмеження, звичайно, ж дасть свої позитивні результати", – продовжив він.

За словами представника 118 окремої механізованої бригади, донедавна окупанти доволі успішно використовували ці системи супутникового звʼязку. Сама бригада теж проходить доволі обʼємний процес верифікації, оскільки значна частина звʼязку побудована саме на Starlink. Є також допоміжні засоби зв'язку – управління боєм, військом, підрозділами.

"І знову ж таки, не всі вчасно в бригаді зуміли подати на верифікацію Starlink, тому частина в нас включена. Станом на зараз частина бойових дій відбувається за альтернативних джерел зв'язку. Хоча верифікація "білого списку" відбувається раз на добу та найближчим часом решту Starlink буде підключено, і ми перейдемо на звичний для себе вже зв'язок", – констатував Дмитро Пелих.

Своєю чергою, начальник відділення комунікації 65 ОМБр "Великий луг" Сергій Скібчик зазначив, що російські окупанти встановлювали термінали Starlink на "Шахеди", на "Молнії". Їх блокування дало військовим "певне вікно можливостей":

"Ми можемо трішечки спокійніше видихнути, бо знаємо, що та сама "Молнія"на Starlink вже не прилетить, не принесе дрони, не скине вибухівку на цивільних, на військові автівки, не порушить логістику. Тобто трішки спокійніше, але треба розуміти, що це ситуативне полегшення й росіяни придумають якісь способи, яким чином перекрити відсутність Starlink".

Він додав, що зараз більшість військового зв'язку працює стабільно, враховуючи лише ті обмеження, які стосуються використання певних тарифів. Військовий також нагадав, що навіть для "старлінку", занесеного у "білий список", звʼязок буде вимикатися на швидкості понад 90 км/год.

Тим часом пресофіцер 128 окремої важкої механізованої бригади (ОВМБр) "Дике поле" Олександр Курбатов каже, що у його бригаді через нові правила верифікації терміналів спостерігалися невеликі тимчасові збої зі зв'язком. Однак вони терміново вирішувались.

Найчастіше збої були повʼязані з некоректним введенням номерів. У 128 бригаді йдеться про використання не десятків, а сотень терміналів, пояснив Курбатов:

"Є специфічні програми обліку, є програми, якими коригується багато чого. Саме туди заводяться ці дані. І коли в цю програму хтось вводить номер і код буквами, використовуючи кирилицю замість латиниці, то саме з такими випадками існували збої, але вони терміново вирішувались. У нас з цим проблем було мінімум, навіть здивовані, що їх так мало".

Робота терміналів Starlink в Україні

5 лютого міністр оборони Михайло Федоров заявив, що термінали Starlink для окупантів заблоковано. Працюватимуть в Україні лише ті, що офіційно зареєстровані. Тому як цивільним, так і юридичним особам потрібно верифікувати свої термінали.

Військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров розповів, що блокування "старлінків" створить проблеми для російських окупаційних військ. Однак на тотальний колапс в управлінні ворожої армії очікувати не варто.

