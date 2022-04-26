Наступна за рівнем проблем за Донецькою областю – північ Київської.

Понад 30% споживачів у Маріуполі та інших районах Донецької області відключені від електроенергії, відновити їхнє постачання неможливо.

Про це заявив генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тимченко, передає "Економічна правда".

"Ми багато разів намагалися відновити лінії, підстанції Маріуполя, привезти гуманітарну допомогу, але це безрезультатно", – сказав Тимченко.

За його словами, наступна за рівнем проблем за Донецькою областю – північ Київської.

Гендиректор ДТЕК додав, що на шахті "Білозерська" в Донецькій області не ведеться видобуток через брак персоналу та небезпеку підвезення туди людей.

Зелена генерація не зруйнована, але електростанції знаходяться на тимчасово окупованій території.

"Там немає можливості відновлювати розбиті лінії "Укренерго", і тому частина вітротурбін просто не здатна видавати свою потужність", – сказав Тимченко.

Раніше росіяни знеструмили нову Кремінську підстанцію, через що вся Луганська область залишилася без електрики.

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