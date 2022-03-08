Російські окупанти нічим не кращі за бійців Ісламської держави, адже вони теж знищують мирне населення.

Після віроломного вторгнення Російської Федерації в суверенну Україну президент Володимир Зеленський закликав солдатів і добровольців з інших держав стати на захист нашої країни. З іноземців буде сформований Інтернаціональний легіон. В нього готові вступити понад 20 тисяч людей, а перші члени підрозділу вже приступили до виконання бойових завдань. Скоро їх ряди поповнить відомий канадський снайпер з позивним "Валі". Він вирушив до Польщі, щоб звідти приїхати в Україну і боротися з російськими окупантами.

Як передає портал La Presse, у військового є колосальний досвід. З 2009 по 2011 роки снайпер брав участь у бойових діях на території Афганістану. А в 2015-му "Валі" відправився в Ірак, щоб боротися з терористами ІДІЛа. Однак все це були офіційні відрядження, а в Україну солдат вирішив приїхати добровольцем.

Він прийняв остаточне рішення, коли побачив знімки з напівзруйнованими містами після нелюдських бомбардувань з боку російських окупантів. "Валі" залишив вдома дружину з маленькою дитиною, так як відчув необхідність стати на захист добра і свободи. Саме за це зараз бореться весь український народ.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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