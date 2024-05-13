В Якутії отруїли собаку шамана, який хотів 'вигнати' Путіна

Шаман перебуває під слідством з 2019 року, а його собаку доглядав один з російських блогерів.

У Якутії отруїли собаку шамана Олександра Габишева, який хотів чаклунством "вигнати" диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Астра, про отруєння собаки щуриною отрутою заявив блогер Сергій Тихий, який доглядав за твариною. Блогер виявив собаку в крові 9 травня і повіз у ветклініку, увечері того ж дня тварина померла.

Блогер стверджує, що пес не гуляв без нагляду та з'їсти нічого на вулиці не міг.

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Прямо зараз шаман Габишев очікує на судове засідання щодо зміни типу примусового лікування. Габишева помістили в Якутський психоневрологічний диспансер у травні 2020 року, відтоді суд кілька разів продовжував примусове лікування шаману.

"Припустити, що собаку спеціально вбили, щоб морально нашкодити Олександру, я, на жаль, можу. Я не говоритиму йому про отруєння його собаки, щоб це не вплинуло на його стан під час процесу", - сказав адвокат шамана Олексій Прянішніков.

Габишев перебуває під вартою з 2019 року. Тоді він вирушив до гучного пішого ходою з Якутська до Москви з метою "вигнати" Путіна. Amnesty International визнає шамана в'язнем совісті.

Путін і чаклунство

Як повідомляв УНІАН, Путін божеволіє від думки, що може померти в результаті обрядів ворожих чаклунів. Журналісти згадали історію з якутським шаманом Габишевим, якого глава країни-агресора всіляко намагається нейтралізувати.

Старечий маразм Путіна із задоволенням підігріває його оточення. Шойгу тягає з собою президента РФ у тайгу на різні шаманські обряди, в яких Путін особисто бере участь, вони нібито надають йому сили.

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