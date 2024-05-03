ISW: Путін 'засвітився' із соратником Пригожина, щоб покарати Шойгу за провали в Україні

Зустріч диктатора з чиновником, пов'язаним з ПВК "Вагнер" відбулася на тлі гучного арешту заступника Шойгу.

Диктатор Володимир Путін 2 травня зустрівся з губернатором Тульської області, афілійованим з "ПВК Вагнера", Олексієм Дюміним. Це свідчить про те, що правитель Кремля прагне зменшити владу міністра оборони Росії Сергія Шойгу, врівноважити його з конкурентами та покарати за нездатність досягти військових цілей Кремля.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), під час зустрічі Дюмін поінформував Путіна про внесок Тульської області у війну. Він зосередився на трьох темах: підтримка і забезпечення житлом учасників бойових дій в Україні, вдосконалення російської оборонно-промислової бази і поліпшення медичної системи в Тульській області.

Аналітики зазначають, що звіт Дюміна виглядав, як спроба завоювати прихильність Путіна після того, як він втратив її під час заколоту ватажка "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина наприкінці червня 2023 року.

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Дюмін неодноразово ставав на бік Пригожина у 2022 і 2023 роках, сподіваючись замінити самого міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

В ISW припускають, що Путін навмисно оприлюднив свою зустріч з Дюміним після гучного арешту заступника Шойгу Тимура Іванова 24 квітня і перед президентською інавгурацією 7 травня, щоб покарати очолюване Шойгу Міноборони за нездатність досягти військових цілей Кремля.

Ця зустріч викликала значну кількість дискусій у російському інформаційному просторі: численні блогери та політичні коментатори зазначали, що зустріч відбулася в період між арештом Іванова та очікуваними перестановками в уряді після інавгурації. Російські інсайдерські джерела припускали, що Кремль може призначити Дюміна на нову посаду в російському ОПК.

Водночас сам Шойгу 1 травня заявив, що Росії необхідно збільшити кількість і якість озброєння та військової техніки для "підтримки необхідного темпу наступу". Цю заяву можна розцінювати як пряму атаку на певних російських політичних діячів. Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Шойгу піддав різкій критиці Мантурова, "Ростех" і заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва у відповідь на арешт Іванова.

Шойгу мав особливо близькі стосунки з Івановим. Його арешт разом із раптовим поверненням на передній план Дюміна може свідчити про те, що Кремль незадоволений роботою Шойгу. Водночас одне з російських джерел оцінило, що відставка Шойгу у 2024 році малоймовірна.

Зустріч Путіна і Дюміна також свідчить про те, що Путін, ймовірно, є відповідальною особою, яка приймала рішення про арешт Іванова.

ISW спостерігає, що Путін регулярно ротує чиновників і військових командирів, які користуються його прихильністю, сподіваючись стимулювати різні фракції до досягнення його цілей.

Справа проти Тимура Іванова

У квітні 2024 року стало відомо, що в Росії за підозрою в отриманні хабара затримали заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова. "За підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК РФ (одержання хабара), затримано заступника міністра оборони РФ Іванова Тимура Вадимовича. Проводяться необхідні слідчі дії", - повідомили ввечері в Слідчому комітеті РФ.

Джерела в спецслужбах заявили, що арешт Іванова, якого підозрюють у державній зраді, став результатом успішної спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України. У березні 2024 року фахівці української розвідки здійснили спецоперацію, внаслідок якої отримали доступ до значного масиву секретної службової документації російського Міноборони, зокрема конфіденційної інформації та службових документів Іванова.

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