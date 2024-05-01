Він є фактично третім номером в ієрархії Міноборони РФ.

ФСБ допитала першого заступника міністра оборони Росії Руслана Цалікова у справі про корупцію в міністерстві - це фактично "третій номер" в ієрархії Міноборони РФ після Шойгу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зазначається, що до розслідування стосовно заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, ймовірно, залучено більш високопоставленого першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова. Розвідка британців каже:

"Цалікова допитали у ФСБ у справі Іванова. Його називають покровителем Іванова. Цаліков, ймовірно, є фактично третім номером в ієрархії Міноборони після міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Валерія Герасимова. Як і Іванов, Цаліков має давні зв'язки з міністром оборони Сергієм Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу в Міністерстві цивільної оборони і надзвичайних ситуацій, а потім пішов за ним спочатку в офіс губернатора Московської області, а потім у 2012 році - в Міноборони". Відео дня

В розвідці Британії також зауважили, що існує також реалістична ймовірність того, що розслідування щодо Іванова може торкнутися міністра фінансів Росії Антона Силуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства Міноборони побудували будинок для Силуанова.

Наголошується, що корупція вже давно є проблемою російського МО.

Справа проти Тимура Іванова

У квітні 2024 року стало відомо, що в Росії за підозрою в отриманні хабара затримали заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова. "За підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК РФ (одержання хабара), затримано заступника міністра оборони РФ Іванова Тимура Вадимовича. Проводяться необхідні слідчі дії", - повідомили ввечері в Слідчому комітеті РФ.

Джерела в спецслужбах заявили, що арешт Іванова, якого підозрюють у державній зраді, став результатом успішної спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України. У березні 2024 року фахівці української розвідки здійснили спецоперацію, внаслідок якої отримали доступ до значного масиву секретної службової документації російського Міноборони, зокрема конфіденційної інформації та службових документів Іванова.

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