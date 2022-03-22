Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Окупанти здійснили понад 80 літаковильотів, зокрема 29 - з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території Республіки Білорусь.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18.00 22 березня.

Зазначається, що не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів з використанням засобів повітряного нападу по об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

"Противник здійснив понад 80 літаковильотів, зокрема 29 з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території Республіки Білорусь", - наголошується у повідомленні.

До завдавання ударів по об'єктах залучалися літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації. З метою ведення повітряної розвідки об'єктів на території України ворог задіяв п'ять літаків-розвідників.

"У Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі військово-морського флоту Російської Федерації виконують завдання у визначених районах Чорного моря. У північно-східній частині Азовського моря для підтримки дій наземного угруповання окупаційних військ продовжують перебувати до 5 кораблів різних типів", - констатували у Генштабі.

Раніше сьогодні неназвані представники НАТО в коментарі CNN заявили, що в Альянсі вважають, що Білорусь може незабаром приєднатися до повномасштабної війни Росії проти України. За даними джерел, Білорусь уже робить кроки для участі у повномасштабному вторгненні.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що загроза наступу з республіки Білорусь на Волинському напрямку є високою.

Роль Білорусі у війні Росії проти України: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, Білорусь офіційно не бере участь у війні Росії проти України, званої агресором "спеціальною операцією". Водночас російські військові використовують територію Білорусі для транспортування солдатів і військової техніки, запуску ракет по території України.

Також з'являються відомості про те, що білоруські шпиталі лікують поранених в боях на території України солдатів, через що окремі медустанови перестали надавати допомогу білорусам.

11 березня стало відомо, що російські окупанти атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Держприкордонслужба України називала цю атаку свідомою провокацією, покликаною втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.Того ж дня Міністерство оборони Білорусі почало заперечувати той факт, що три білоруських села були атаковані з повітря.

15 березня Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь нічим не може допомогти Росії у війні проти України, і РФ "не кличе" білоруських солдатів.

21 березня радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що на зустрічі в Кремлі президент Білорусі Олександр Лукашенко дав обіцянку президенту РФ Володимиру Путіну про введення військ на територію України не пізніше 21 березня. Тепер нібито президент РФ хоче усунути Лукашенка від влади насильницьким шляхом.

Країни-партнери України вводять санкції проти Білорусі нарівні з Росією через пособництво російської агресії проти нашої країни.

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