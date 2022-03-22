У Генштабі ЗСУ повідомляли, що загроза наступу з Білорусі залишається високою.

Компанія з космічних технологій Maxar показала скупчення транспортних засобів поблизу кордону між Білоруссю і Україною.

На кадрах можна побачити скупчення військ неподалік села Дублін в Гомельській области. Знімки датовані 18 березня, але опубліковані лише сьогодні.

Раніше сьогодні неназвані представники НАТО в коментарі CNN заявили, що в Альянсі вважають, що Білорусь може незабаром приєднатися до повномасштабної війни Росії проти України. За даними джерел, Білорусь уже робить кроки для участі у повномасштабному вторгненні.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що загроза наступу з республіки Білорусь на Волинському напрямку є високою.

Роль Білорусі у війні Росії проти України: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, Білорусь офіційно не бере участь у війні Росії проти України, званої агресором "спеціальною операцією". Водночас російські військові використовують територію Білорусі для транспортування солдатів і військової техніки, запуску ракет по території України.

Також з'являються відомості про те, що білоруські шпиталі лікують поранених в боях на території України солдатів, через що окремі медустанови перестали надавати допомогу білорусам.

11 березня стало відомо, що російські окупанти атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Держприкордонслужба України називала цю атаку свідомою провокацією, покликаною втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.Того ж дня Міністерство оборони Білорусі почало заперечувати той факт, що три білоруських села були атаковані з повітря.

15 березня Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь нічим не може допомогти Росії у війні проти України, і РФ "не кличе" білоруських солдатів.

21 березня радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що на зустрічі в Кремлі президент Білорусі Олександр Лукашенко дав обіцянку президенту РФ Володимиру Путіну про введення військ на територію України не пізніше 21 березня. Тепер нібито президент РФ хоче усунути Лукашенка від влади насильницьким шляхом.

Країни-партнери України вводять санкції проти Білорусі нарівні з Росією через пособництво російської агресії проти нашої країни.

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