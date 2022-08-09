Він не зміг отримати необхідні документи від військової частини.

Датчанину Карлу Бальдерсону, що приєднався до інтернаціонального легіону України, сказали покинути країну.

Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Відповідне повідомлення він отримав від Державної міграційної служби України.

"Причина у відсутності документів для моєї роботи в Україні. Я був у 3-х різних військових частинах в Україні. Я довго боровся, щоб отримати роботу. Тепер мені сказали, що я повинен покинути країну!" - написав Бальдерсон.

Військовослужбовець зазначив, що може отримати до 10 років тюремного ув'язнення, якщо повернеться до Данії без військових документів.

"Я не зацікавлений у виїзді з України. Мені здається, що це безглуздо і нешанобливо. Вони повинні будуть заарештувати мене і викинути з країни, щоб я поїхав", - підкреслив він.

Чоловік зазначив, що останні два місяці веде діалог з усіма підрозділами з приводу своєї роботи в Україні.

"Це війна і військові зайняті іншою роботою, тому мене повинні викинути з країни? Це, мабуть, чортовий жарт", - написав

Нагадаємо, що Карл Бальдерсон допомагав звільняти захоплені армією РФ міста у Київській області, а також евакуював мирних громадян.

"Я воюю в Україні з любові до народу. У цій жахливій війні я не герой. Для мене кожен герой, хто воює добровільно", - розповідав він.

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