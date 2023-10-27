Сучасна Росія застосовує радянську систему ведення бою.

Російські солдати спеціально залишають своїх поранених на полі бою, щоб використовувати їх в якості приманки для бійців ЗСУ.

Про це журналістам розповів військовий медик Роман Замрій ("Йода").

За його словами, сучасна Росія застосовує радянську систему ведення бою. Він припускає, що у противника фронтова медицина відсутня, і в цьому, зокрема, суттєва відмінність між Україною і РФ.

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За даними "Йоди", максимум, що роблять окупанти зі своїми пораненими, це виносять з поля бою. За його даними, згідно з правилами радянської медицини, військовий медик повинен знаходитися за 30 кілометрів від лінії розмежування.

"Я завжди дивувався, як? Поранені ж всі помруть. І мені видав таємницю полковник. Він сказав, що в радянській системі той, кого потрібно нести, вже не потрібен. Він буде баластом для економіки і армії, тому повинен померти", – говорить Замрій.

Він зазначає, що окупанти також використовують своїх поранених як приманку. Зокрема, розуміючи, що українські бійці зроблять спробу захопити поранених росіян в полон і дізнаються від них якусь важливу інформацію, вважають за краще своїх товаришів по службі вбити. Загарбники чекають, коли українці підійдуть до поранених, а потім обстрілюють з мінометів.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що головним завданням українців залишається перемога і повернення до кордонів 1991 року, навіть війна триватиме довше, ніж очікувалося. Данілов акцентує, що Конституція України чітко регламентує, що таке держава Україна. Про щось інше, за його словами, можна говорити тільки, якщо "депутати змінюватимуть Конституцію". Данілов підкреслив, що першим завданням України є повернути собі "все, що записано в Конституції", і зробити все, щоб РФ на майбутнє втратила бажання нападати на нашу країну.

Він визнав, що Україна не була абсолютно незалежною з 1991 року-проросійські сили, які постійно були присутні на території України, захоплювали цілі галузі, знищували їх і контролювали.

Як повідомляв УНІАН, в РФ "ударними темпами" будують військові заводи. За даними проекту "Схеми", такий висновок можна зробити при аналізі супутникових знімків, на яких зафіксовані зміни на територіях підприємств. Як приклади наводять Казанський авіаційний завод структури держкорпорації "Ростех", де будують і ремонтують стратегічні бомбардувальники, в числі яких Ту-22М3 і Ту-160. Саме ці літаки ворог застосовує при запуску ракет по Україні.

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